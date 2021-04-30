Мясников предупредил россиян об опасности родинок

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Большое количество родинок может быть признаком развития злокачественной опухоли. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Если у вас количество родинок больше, чем 50, это уже фактор риска развития меланомы, — отметил он.

По его словам, насторожиться следует и тем, у кого родинки «атипичные», имеющие неправильную форму. Если их более пяти, то это тоже является фактором риска.

Мясников порекомендовал людям с большим количество родинок воздерживаться от загара и пользоваться солнцезащитным кремом. Кроме того, им следует фотографировать родинки и регулярно наблюдаться у дерматолога.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала обращать внимание на ангиомы или «красные родинки». Они представляют собой сосудистые образования, которые произрастают из кровеносных или лимфатических сосудов. Такие родинки могут появляться на поверхности кожи и на слизистых оболочках, а порой и во внутренних органах и мышцах. По словам врача, ангиомы, которые находятся на поверхности, безопасны. Те, что расположены внутри органов и тканей, наоборот, могут быть очень опасны, поскольку, по сути, являются опухолями.