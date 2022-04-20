Мясников предупредил об опасности препаратов от гипертонии для мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности препаратов от гипертонии. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он сообщил, что они снижают мужскую потенцию. По его словам, особенно опасны в этом смысле бета-блокаторы — лекарства, блокирующие действие адреналина и норадреналина на сердце и снижающие давление, такие как пропранолол и атенолол.

На женскую потенцию препараты от гипертонии не влияют, а на мужскую очень даже влияют, — предупредил доктор.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что дефицит витамина D в организме может привести к резкому повышению артериального давления, ещё одной причиной повышения давления может стать чувство тревоги и хронический стресс. При этом дефицит витамина D может спровоцировать развитие сахарного диабета, который идёт рука об руку с гипертонией. Чтобы не допустить недостатка витамина D в организме, диетолог посоветовала россиянам чаще употреблять жирную рыбу, печень трески, скумбрию, селёдку и сайру.

До этого Соломатина заявила, что нехватка витамина D наблюдается более чем у 80% россиян. По её словам, дефицит вызван климатическими условиями и территориальным расположением страны. Кроме того, в рационе населения России мало рыбьего жира — основного источника этого витамина.