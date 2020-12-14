Мясников предупредил об опасности популярных обезболивающих 

Популярные обезболивающие могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на ход сердечных заболеваний. Такое мнение высказал телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников.

По словам теледоктора, часто обезболивающие, которые принимают люди, начиная от «древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов», являются нестероидными противовоспалительными препаратами и противопоказаны большинству людей. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.

Мясников предложил заменить этот вид обезболивающих на парацетамол, который «по большому счёту относится к нестероидным противовоспалительным», но он не влияет на сердце и на желудочно-кишечный тракт.

Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.