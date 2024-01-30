Мясников предупредил об опасности популярных лекарств от аритмии Мясников: препараты от аритмии могут нанести вред сердцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярные препараты от аритмии провоцируют тяжелейшие нарушения ритма сердца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, к таким лекарственным средствам относятся «Хинидин», «Дигоксин» и «Амиодарон».

Все лекарства от аритмии могут вызывать еще худшую аритмию, вплоть до смерти. <...> Врачи любят «Амиодарон», он очень эффективен, принимаешь — ничего нет, — говорит он.

Однако, как пояснил специалист, этот препарат разрушает щитовидную железу, поражает глаза и вызывает необратимый фиброз легких, а также может провоцировать тяжелую аритмию сам по себе. Он советует при заболевании принимать препараты, которые делают частоту сокращений реже. При этом, если толчки не мешают сну, подобные лекарства не следует принимать вовсе.

Ранее преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ, кардиолог Вадим Закиев рассказал об опасности злоупотребления известными таблетками. В частности, аспирин, по его словам, эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако его необоснованный прием может вызвать проблемы со здоровьем. По его словам, при использовании этого лекарства важно учитывать противопоказания.