Мясников предупредил об опасности отравления картофелем

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибке при выборе картофеля, способной привести к пищевому отравлению. Неприятные последствия возможны, если сделать выбор в пользу позеленевших клубней, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Там могут быть вредные вещества. Картошкой можно отравиться, — подчеркнул Мясников.

Он уточнил, что в зелёных частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.

По мнению врача, лучше употреблять запечённый или отварной картофель с кожурой. В ней содержится калий, полезный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Предпочтение следует отдавать молодому картофелю, считает врач.

Ранее стало известно, что Александр Мясников назвал способ снизить риск развития распространённой среди пожилых людей болезни — остеопороза. По его словам, для этого нужно с детства заниматься спортом и стараться больше двигаться. Остеопорозом чаще страдают женщины в «менопаузальном возрасте». Частым проявлением заболевания, как отметил врач, является сгорбленность.