Мясников предупредил об эпидемии опаснее коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности птичьего гриппа. По его словам, из-за того, что всё внимание сейчас сосредоточено на COVID-19, на второй план отошли многие более опасные болезни. Как отметил медик, большинство заболеваний, включая птичий грипп, бесконтрольно распространилось по миру. Главным образом, угроза исходит из Китая, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнёт передаваться дальше, — рассказал Мясников.

Он добавил, что в этом случае человечество можем столкнуться с большой проблемой, так как смертность от этой болезни очень высокая. К примеру, среди детей она достигает 53%.

На днях в Китае был зафиксирован новый случай заражения вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Он произошёл в южной провинции Гуандун. Первое в мире заражение человека вирусом H5N6 медики выявили в мае 2014 года. Оно произошло в китайской провинции Сычуань. С тех пор в Китае было зафиксировано 53 случая.

Как ранее отметил Мясников, всё больше людей осознают, что коронавирус пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. По его мнению, шанс на прежнюю жизнь у человечества есть, но для того, чтобы показался «свет в конце туннеля», каждому нужно вакцинироваться, а после ревакцинироваться от COVID-19.