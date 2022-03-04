Мясников предупредил о смертельной опасности кроверазжижающих препаратов

Бесконтрольный приём кроверазжижающих препаратов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением. Поэтому их приём должен строго контролироваться специалистами.

Антикоагулянты любые — от аспирина до «Варфарина» или прямых антикоагулянтов — могут убить, — подчеркнул врач.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что в настоящее время у переболевших «омикроном» реже проявляется постковидный синдром. При этом среди основных жалоб отмечаются слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением.

При этом тяжесть постковидного синдрома зависит не только от штамма, которым переболел пациент, но и от особенностей его иммунного ответа, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, отметила она.

Проявления постковидного синдрома обратимы, но для восстановления может понадобиться длительное время, сообщил ранее врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев. По его словам, насторожить человека должны, в первую очередь, симптомы, свидетельствующие о возможном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях.

Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках, добавил он.