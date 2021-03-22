Мясников рассказал, какой продукт вызывает рак желудка

https://static.news.ru/photo/f292098c-8b30-11eb-b8e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частое употребление колбасы может привести к раку желудка. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, колбаса — это «официальный канцероген».

Все колбасные продукты внесены ещё, по-моему, в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения в список канцерогенов, — пояснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников уточнил, что колбасу можно попробовать, употребляя в небольших количествах. Однако из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, большие объёмы продукта опасны для организма.

Ранее теледоктор уже говорил об опасности канцерогенов. Как писал NEWS.ru, главным из них он назвал сигаретный дым, на который приходятся 40% онкологических заболеваний. Что касается колбасных изделий, то это, как отмечал Мясников, «колбасы, беконы, сосиски, сардельки».

Не менее опасным врач считает контакт с опасными стройматериалами — радоном, свинцом, лаками, асбестом. Верными «соратниками» онкологии он назвал алкоголь, отсутствие физической активности и различные инфекции.