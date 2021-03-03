Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/bdcf49d4-7c3b-11eb-9f20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 никуда не денется и следует готовиться к тому, что сезонные пики его распространения будут вспыхивать во всех странах мира. Так считает главный врач столичной больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

Думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными, — приводит его слова НСН.

По прогнозам Мясникова, коронавирус никуда не исчезнет и люди всё равно будут от него умирать. При этом прогнозы о том, что популяционный иммунитет у россиян к нему сформируется к июлю, вызывают сомнения.

Не так всё линейно просто, что мы сейчас привьём некоторое количество миллионов человек и у нас будет популяционный иммунитет, — пояснил Мясников.

Дело в том, продолжил врач, что человечество пока ещё плохо знакомо с вирусом и штаммами, которые появляются в разных уголках мира. Российские вакцины при этом, подчеркнул Мясников, способны защитить и от новых разновидностей COVID-19. Теледоктор пояснил, что вакцинация снизит число тяжёлых случаев и смертей, но вот уверенности в том, что прививка поможет прервать цепочку распространения, нет.

Ранее Мясников обратился к коллегам и призвал их различать «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонию». Он подчеркнул, что это разные болезни и требуют различного подхода к лечению, сообщал NEWS.ru.