Мясников предложил снять вообще все COVID-ограничения, но есть условие

Российский теледоктор Александр Мясников признался в интервью «России 1», что считает абсолютно бесполезными ограничения, введённые правительством из-за коронавируса. По его словам, заражённые COVID-19 люди, которые прилетают из-за рубежа, занимают лишь 0,1% в общей статистике.

Что бы сделал я. Я бы отметил перчатки и маски. Кроме врачей и людей из тяжёлой группы риска. Я бы никогда не переходил на дистанционное обучение, исходя из того, что молодёжь не болеет и до сих пор большой вопрос — является ли переносчиком. Работа на дистанционке, да, наверное, но зависит, какая работа. Я бы не заморачивался с ограничением авиарейсов, — сказал Мясников.

Он подчеркнул, что ограничениями «мы разрушаем всё», а взамен получаем всего 0,1% заболевших и раздражение людей. По словам врача, есть одна-единственная действенная мера против пандемии — вакцинация, «и то если она будет повторяться».

Ранее Мясников заявил, что у него есть вопрос к московским властям о правилах выдачи QR-кодов для посещения ресторанов. «У меня ещё один вопрос к правилам выдачи QR-кода: как быть с российскими (и иностранными) гражданами, которые получили вакцину Pfizer, AstraZeneca или иную?», — написал он.

Не все специалисты согласны с доктором по поводу ограничений. Как ранее заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, российским властям пришлось ввести новые ограничения из-за подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.