Мясников рассказал, как уберечь себя от глухоты

https://static.news.ru/photo/c3837d64-3195-11eb-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Bachmeier/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал зрителей не использовать предметы, которые не предназначены для чистки ушей. Это может привести к глухоте.

Не ковыряйтесь в ушах. Ничем, — подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, барабанную перепонку очень легко проткнуть. Кроме того, сама по себе ушная сера выполняет защитную функцию.

Излишки серы выходят самостоятельно, во время купания. А вот неправильное удаление массы ведёт к образованию пробки. Мясников также посоветовал не пытаться самостоятельно удалять инородные тела из ушей, например, насекомых. Лучше обратиться к специалистам.

Кроме того, Мясников рассказал, что использование наушников довольно часто приводит к ухудшению слуха.

Как писал NEWS.ru, по мнению Мясникова, ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга. Он привёл в пример историю одного из пациентов, который ни на что не жаловался. Единственное, что его беспокоило — неприятные сны по ночам. Причём сюжет был одним и тем же: на мужчину нападали и заживо хоронили. Проснувшись в холодном поту, молодой человек испытывал сильное давление на грудь и повышенное сердцебиение.

После исследований и электрокардиограммы во время сна специалисты обнаружили у пациента выраженные изменения коронарных сосудов сердца. В итоге у него диагностировали тяжёлую форму стенокардии. Не случись этого, всё могло бы закончиться плохо.