Мясников подверг критике антиковидные меры

Известный телеведущий и доктор Александр Мясников в своём Telegram-канале раскритиковал антиковидные меры, внедренные в ряде стран, которые в итоге приводят к тому, что работать практически некому. Он напомнил, что ранее говорил о том, что мутации вируса приведут к большей заразности и одновременно меньшей смертности.

Всеобщая тактика ограничений передвижений, изоляции, массового тестирования, масок, карантинов оказалась абсолютно беспомощной перед Омикроном. Помните, год назад я писал, что вирус будет мутировать в сторону бОльшей заразности и меньшей смертности и выродиться в банальное ОРЗ? (Не помните конечно... «выигрывая в скорости, проигрываешь с силе»). Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами, — написал он.

Мясников подчеркнул, что сейчас множество авиарейсов перевозчики вынуждены откладывать, «так как не хватает пилотов, механиков, стюартов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно». Он отметил, что из-за такого подхода работать некому.

И самое главное — повторюсь — надо менять информационный фон. Иначе люди все с ума посходят! И так уже..., — подытожил доктор.

Ранее Мясников назвал примерные сроки начала волны заражений россиян новым штаммом коронавируса «омикрон». Это случится в середине января, написал специалист в Telegram.