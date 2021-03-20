Мясников перечислил продукты, приводящие к раку

https://static.news.ru/photo/78092d44-899b-11eb-8312-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы №71 Александр Мясников рассказал о вреде «белых» продуктов. По его мнению, частое употребление выпечки и макарон в конечном итоге может привести к возникновению онкологических заболеваний.

Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

В пример он привёл жителей Индии. Путешествуя по этой стране врач поразился количеству полных людей. И вынужденно питаясь как местный житель во время этой поездки, признался, что сам прибавил несколько килограммов. Мясников предложил заменить «белые» продукты блюдами из цельных зёрен, а также овощами и фруктами.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников перечислил семь продуктов, которые помогают увеличить срок жизни. По его словам, человек должен есть овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок. Но главное, подчеркнул он, это не сами продукты, а правильный образ питания, то есть, как и с чем человек их употребляет. Однако, есть ещё такое понятие как наследственность, напомнил Мясников. От него в большей степени зависит срок жизни, правильное питание может лишь продлить его.