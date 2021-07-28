Мясников перечислил продукты, приводящие к камням в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукты, которые повышают риск камнеобразования.

Он отметил , что опасно злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров. Речь идёт о мясных продуктах, а также поваренной соли и сахаре, поскольку они способствуют образование кальциевых камней.

Грейпфрут, если вы пьёте сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах, — подчеркнул врач.

По его мнению, в стоп-лист следует включить также шпинат, зелень и орехи. Они содержат оксалаты, поэтому употреблять их можно лишь умеренными порциями. Также способствует образованию камней в почках кальций в таблетках, добавил Мясников.

Ранее стало известно, что парацетамол является самым безопасным обезболивающим. Об этом заявил Александр Мясников. Люди в качестве обезболивающих в основном принимают нeстероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрoфен и некоторые другие. Однако для большинства они противопоказаны, отметил Мясников.