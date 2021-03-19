Мясников перечислил продукты, позволяющие жить до 100 лет

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Есть семь продуктов, которые помогают увеличить срок жизни. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те элементы, которые должны составлять основу рациона человека.

Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов, — сказал он в эфире «России 1».

По его словам, человек должен есть овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности, миндаль, чёрный шоколад и чеснок. Такую диету долгожителя озвучил врач.

Но главное, подчеркнул он, это не сами продукты, а правильный образ питания, то есть, как и с чем человек их употребляет.

Однако, есть ещё такое понятие как наследственность, напомнил Мясников. От него в большей степени зависит срок жизни, правильное питание может лишь продлить его.

Ранее NEWS.ru писал, что продукты, которые реально помогают похудеть, — это низкокалорийные овощи, такие как кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.