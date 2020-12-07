Мясников перечислил факторы риска возникновения меланомы

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, от каких привычек необходимо отказаться, чтобы снизить риск возникновения меланомы — агрессивного рака кажи.

Медик подчеркнул, что в последние годы число заболевших меланомой в мире увеличилось на 300% и Россия не стала исключением в этой статистике. Основной фактор риска развития злокачественного заболевания — ультрафиолетовое излучение и частое посещение соляриев. При этом больше всего подвержены излучению светлокожие и светлоглазые люди, но от меланомы не застрахованы и остальные, заявил врач в эфире телеканала «Россия».

Кроме того, предрасположенность к меланоме может быть обусловлена генетически: телеведущий сообщил, что около десятой части всех меланом имеют наследственный характер, также риск появления агрессивного рака кожи повышают курение, употребление спиртного, эндометриоз и болезнь Паркинсона.

Я даже читал статью о том, что некоторые средства для повышения потенции могут повышать риск развития меланомы, — добавил Мясников.

Врач посоветовал обращать внимание на все изменения родинок, например, изменение их окраски и структуры поверхности, кровоточивость, симметричность, неровные края. При этом особо пристального наблюдения требуют кожные образования диаметром более шести миллиметров и толщиной более одного миллиметра.

Как писал NEWS.ru, поликлиника № 1 при областной больнице в подмосковном Одинцово открыла отделение функциональной диагностики. Оно начало работу в конце октября 2020 года, дав новую возможность для обследования. Например, внедрена передовая система проверок родинок «Паспорт кожи». Автоматизированную систему скрининга новообразований разработали учёные из РФ.