Мясников ответил на вопрос о связи «омикрона» с онкологией

Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что нет никаких научных данных, подтверждающих информацию о том, что «омикрон»-штамм коронавируса способен провоцировать онкологические заболевания. Он подчеркнул, что если бы эта информация подтвердилась, «омикрон» стал бы настоящим «уродом» в семействе коронавирусов, пишет ИА SM-News.

Не относится [к онкогенным вирусам], слава Богу. Если это будет так, это будет такой «урод» в семействе коронавирусов. Но пока у нас этих данных, реальных, научных, нет. Мы можем говорить о чём угодно, но я отслеживаю всё, что пишут, — заверил Мясников.

Эксперт также поделился данными британского исследования, которое показало, что каждый пятый пациент с «омикроном» заразился им в больнице. Мясников напомнил, что при волне штамма «дельта» этот показатель был в два раза меньше.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что «омикрон»-штамм коронавируса имеет больше шансов попасть в организм человека, у которого слизистая оболочка глаза повреждена каким-либо деструктивным процессом. По её словам, особую группу риска составляют пациенты с синдромом сухого глаза, конъюнктивитом или кератитом.