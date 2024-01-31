Врач развеял один из главных мифов о диабете Врач Мясников: диабет может появиться даже при нормальном весе

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Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что даже при нормальном весе у человека может развиться диабет второго типа. Эксперт указал на неверность мифа, что подобная болезнь может появиться только у тех, кто страдает от ожирения, заявил он в одном из выпусков передачи «О самом главном».

Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом, — пояснил телеведущий в ходе диалога с гостьей программы.

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru заявила, что творог входит в базовый продуктовый набор, поэтому его можно употреблять регулярно. Суточная норма составляет 100–120 граммов творога.

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова заявила, что гречневая крупа, сливочное масло и фрукты зря считают вредными. Эти продукты при правильном употреблении принесут пользу организму. По ее словам, гречка, как и другие крупы, содержит сложные углеводы, которые дают энергию и выравнивают уровень сахара.