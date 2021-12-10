Мясников: одышка после вирусной инфекции может быть признаком миокардита

Появление учащённого сердцебиения и одышки после перенесённой вирусной инфекции может свидетельствовать о развитии миокардита, заявил в эфире телеканала «Россия 1» главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот недуг провоцируют коронавирус, грипп, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.

Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит, — пояснил эксперт.

Мясников отметил, что в 90% случаев указанные симптомы проходят сами, но существует риск развития тяжёлой патологии, которая требует обращения к врачу и назначения лечения.

Ранее врачи рассказали, что примерно у трети пациентов, перенёсших коронавирус даже в лёгкой форме, появляются проблемы с сердцем. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца и развивается миокардит. Так, пациенты жалуются, что даже после консультаций с врачом и снятия острого синдрома последствия не проходят. У одной из пациенток диагностировали так называемый постковидный миокардит.

Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что у него был пациент, которого доставили в больницу в тяжёлом состоянии. ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным, однако пневмонии не было. Зато были обнаружены нарушения в работе сердца. Пациента удалось вылечить.

Чтобы избежать или хотя бы снизить вероятность проявления таких последствий, врач советует не переносить заболевание «на ногах», равно как и другие вирусные болезни. Если поднимается высокая температура, нужен постельный режим. При возникновении каких-либо проблем с сердцем следует незамедлительно обратиться к врачу и провести диагностику.