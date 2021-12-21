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Мясников объяснил включение вакцины от коронавируса в календарь прививок

Мясников заявил, что никто не будет насильно прививать детей от COVID-19
16:17, 21 декабря 2021
Мясников объяснил включение вакцины от коронавируса в календарь прививок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прививка от коронавирусной инфекции останется добровольной, несмотря на включение в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, заявил в разговоре с NEWS.ru врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, никто не будет заставлять вакцинироваться.

Прививка является сугубо добровольным [делом] и никто заставлять [делать её] не будет, — сказал Мясников.

Доктор напомнил, что 14 обязательных прививок входят в национальных календарь профилактических прививок, остальные включены в другой календарь по эпидемиологическим показаниям.

Я думаю, людям не надо заморачиваться особенностями календарей по национальным и по эпидемиологическим показаниям. <...> Нужно понимать, что никто не будет насильно прививать детей, — подчеркнул теледоктор.

Телеведущий отметил, что нужно правильно подавать информацию: люди могут подумать, что детей обязательно начнут прививать от коронавируса, поскольку вакцину внесли в календарь прививок, а это не соответствует действительности.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививка от коронавируса включена во второй календарь, при этом вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или его законных представителей.

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