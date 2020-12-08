Мясников объяснил совет не пить алкоголь в период вакцинации

https://static.news.ru/photo/0c805ae2-39bf-11eb-9409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников разъяснил, что имели в виду вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, когда настоятельно рекомендовали россиянам не пить алкоголь за две недели до вакцинации и на протяжении 42 суток после ввода вакцины от коронавируса.

В советах Голиковой и Поповой Мясников не увидел ничего странного. Как написал врач в своём Telegram-канале, рекомендации не смешивать любые вакцины и алкоголь «идут из глубины веков». Это требование он назвал продиктованным здравым смыслом.

По словам Мясникова, приём алкоголя может усилить эффекты от ввода вакцины — повышение температуры, боль в теле и недомогание. При этом сам Мясников участвовал в испытаниях вакцины и отметил, что «всё прошло на отлично».

Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление — это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией, — отметил врач.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что привившиеся от COVID-19 граждане должны на 42 дня ограничить употребление алкоголя. Следом за ней с подобным мнением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что за две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после гражданам нельзя употреблять алкогольные напитки.

Мнение Голиковой и Поповой вызвало широкую реакцию. Так, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему.

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в этой связи отметил, что запрет на употребление алкоголя из-за прививки от коронавируса коснётся незначительного числа людей.