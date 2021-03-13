Мясников объяснил, почему пожилым обязательно прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/41debab0-843a-11eb-b52f-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Александр Мясников объяснил обязательность вакцинации от коронавируса, в первую очередь, для пожилых. Это позволит обезопасить от заразности молодых.

Теледоктор уверен, что сделать вакцинацию обязательной невозможно и даже малейший риск побочных явлений делает её «этически невозможной». Молодёжь с радостью пойдет прививаться лишь бы в обмен избавиться от ограничений. Но в борьбе с инфекцией прививать первыми нужно именно пожилых и хронически больных как группу риска.

А вот те как раз напуганы и сомневаются, стоит ли им делать прививку, если у них «букет» болезней, поясняет врач в Telegram-канале.

Если привьют группы риска- не так остро встанет вопрос заразности от молодых: КОВИД опасен не молодым, он опасен именно пожилым. Мы можем сэкономить в скорости достижения необходимого уровня вакцинации, — пишет теледоктор.

Ещё одним большим плюсом обязательной вакцинации пожилых станет разгрузка реанимаций: ведение таких больных требует колоссальных затрат. Осталось только донести до пожилых, почему им обязательно надо прививаться.

Если у вас есть пожилые и большое родственники- донесите им, что для них вакцинация обязательна! На одной чаше весов- умеренное повышение температуры, легкая болезненность в месте укола и временное недомогание (максимум), на другой- жизнь, — резюмирует специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начались отдельные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас нет онкологических заболеваний, которые были бы противопоказанием для использования «Спутника V».