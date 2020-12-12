Мясников объяснил, почему давить прыщи смертельно опасно

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Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников заявил, что выдавливать прыщи самостоятельно нельзя. В пример он привёл знаменитого композитора Александра Скрябина, который в 43 года выдавил прыщ на губе и через неделю умер от сепсиса и флегмоны.

Всё дело в золотистом стафилококке, носителем которого являются 30% населения. Он «спит» в организме человека и почти себя не проявляет, хотя у людей часто появляется фурункулёз, не проходящий длительное время. И когда выдавливается прыщ, то его содержимое распространяется по соседним тканям, — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он также отметил, что врачи в отделениях гнойной хирургии знают, сколько людей умирают от невинных, казалось бы, манипуляций с прыщами. Мясников также подчеркнул, что нельзя пользоваться чужой косметикой.

Как писал NEWS.ru, привычка ковырять чем бы то ни было в ушах является небезопасной для здоровья. Такие действия могут привести к шумам, головной боли и образованию серной пробки.

Александр Мясников подчеркнул, что из-за этой привычки сера утрамбовывается. В результате может образоваться серная пробка и для решения проблемы придётся обращаться к врачу. Мясников подчеркнул, что сера защищает очень тонкую и легко повреждаемую барабанную перепонку — орган слуха.