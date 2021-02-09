Мясников объяснил, когда боль в горле бывает смертельно опасной

https://static.news.ru/photo/7d44cfda-6b40-11eb-a79b-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Теледоктор Александр Мясников заявил, что боль в горле как один из симптомов фарингита и ангины может представлять смертельную опасность при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.

Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются. Почему? Надгортанник раздувается, становится отёчным, и задыхается человек, — отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, воспалённый надгортанник перекрывает вход в горло, что можно не заметить, поскольку он находится за языком.

Начинается сиплый голос. Как говорят, голос, как горячей картошки съел. Начинает течь слюна. Это всё очень опасные симптомы, это может привести к смерти, — добавил телеведущий.

Он уточнил, что в других странах от гемофильной палочки делают прививки, в России же такая процедура не входит в список обязательных.

Мясников также предупредил об опасности абсцесса — скопления гноя. Операцию по удалению миндалин можно делать лишь тогда, когда известно, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз за год, подчеркнул теледоктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из трёх классических признаков рака поджелудочной железы можно назвать подозрительным. Об этом заявил Александр Мясников. Он их перечислил — боль в желудке, желтуха и снижение веса. Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека, отметил врач. Он также назвал косвенные симптомы подобного рака.