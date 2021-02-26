Мясников объяснил, как можно получить обморожение при плюсовой температуре

https://static.news.ru/photo/3247cf20-784a-11eb-ac51-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от желания кутаться в холода. По его словам, чаще всего обморожения случаются при температуре воздуха ноль градусов.

Медик отметил, что если человек выходит на прогулку в холодное время года, ему не стоит надевать больше двух-трёх слоёв одежды. В противном случае он вспотеет, разденется и его продует.

Это опасно и будет уже переохлаждение. При какой температуре чаще всего бывает обморожение? Ноль градусов! Мы знаем обморожение и «окопные ноги» при плюсовой температуре. Более того, во время войны во Вьетнаме американские солдаты имели проблемы, схожие с обморожением, когда долго находились по пояс в тёплой тропической воде. Одежда должна быть правильной, — пояснил Мясников в программе «О самом главном».

Он также посоветовал не пить на морозе алкоголь, потому что это всё равно не поможет согреться. Также, по его словам, не стоит дышать ртом, чтобы не обжечь и не высушить бронхи и ротовую полость. Дышать нужно носом — так поступающий воздух согреется и увлажнится.

Если ты идёшь гулять на морозе, ничего лучше шмата сала нет, — добавил он.

Накануне Мясников опубликовал своеобразное поздравление ко Дню защитника Отечества. Он показал, как закаляется купанием в сугробах. На видео эксперт в одних плавках выходит из дома на заснеженный двор и, не скрывая удовольствия, обтирается снегом. Медик также призвал подписчиков следовать его примеру для укрепления иммунитета.

До этого он рассказал, почему людям из групп риска по коронавирусу необходимо сделать прививки. По его словам, официальная статистика смертности не учитывает пациентов, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно. В связи с этим реальные данные по летальным исходам на порядок ниже и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных, писал NEWS.ru.