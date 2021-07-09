Мясников назвал три вида боли, максимально опасных для жизни

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх видах боли, которые могут нести смертельную опасность для человека. На телеканале «Россия 1» он объяснил, что в первую очередь бежать к врачу нужно с головной болью. Но речь не о мигренях или лёгкой боли, которая возникает изредка, а о нестерпимой боли «на разрыв».

Когда пациент говорит о том, что у него голова буквально раскалывается, это может быть симптомом аневризмы или опухоли головного мозга. В таких случаях человеку может понадобиться экстренная операция, предупредил Мясников.

Второй тип боли, которую большинство людей просто не сможет терпеть, возникает при синдроме конского хвоста. Это боль в пояснице, которую спровоцировало повреждение массивного пучка из спинномозговых нервов. При таком повреждении может снижаться чувствительность в ногах, промежности, возникают проблемы с потенцией и мочеиспусканием, нарушается функция тазовых органов.

Ну и третье — это боль в суставах. Она может быть вирусного происхождения, в том числе из-за гепатита B и C. Но самое опасное — это острое гнойное инфекционное воспаление суставов. Когда суставы опухают и горят. В таких случаях срочно надо делать пункцию и эвакуировать гной, — рассказал врач.

Ранее Мясников призвал россиян отказаться от вкусной еды, напичканной солью, сахаром и множеством других специй, которые вызывают серьёзные заболевания, вплоть до рака желудка. Он рассказал, что россияне потребляют в сутки 10–12 граммов соли при норме в пять граммов.