Мясников назвал сроки вакцинации для безопасного отдыха за рубежом

https://static.news.ru/photo/d49fc8c4-a0ed-11eb-a646-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что обезопасить себя на отдыхе за пределами России можно, привившись от коронавируса. Сделать это необходимо более чем за месяц до поездки.

Вам нужен 21 день до второй прививки. И ещё минимум две недели, чтобы развились антитела, — пояснил он в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Накануне Мясников назвал опасной для российских курортов ситуацию с приостановкой авиасообщения с Турцией. По его словам, наплыв туристов на Кубань и в Крым повлечёт ухудшение там эпидемиологической обстановки, а также станет серьёзным испытанием для инфраструктуры местных курортов. Эксперт отметил, что туристам перед поездкой туда следует привиться не только от COVID-19, но и гепатита А и Б.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил прекратить продажу путёвок на зарубежные курорты. По его словам, ездить туда нельзя, поскольку там «вся зараза». Политик заявил, что юг России может принять всех желающих отдохнуть у моря. Однако при этом подчеркнул, что туристы должны быть привиты от COVID-19.