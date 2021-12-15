Мясников назвал срок ревакцинации, чтобы победить «омикрон»

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников призвал к ревакцинации тех россиян, которые получили последнюю прививку или переболели в октябре и ранее. Это позволит остановить распространение «омикрона», написал он в Telegram.

Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже чем через шесть месяцев, — предупредил врач.

Использовать для ревакцинации он посоветовал вакцину «Спутник Лайт». Мясников отметил, что это не более чем первый компонент «Спутника V».

Ранее стало известно, что коронавирус пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии, заявил Александр Мясников. По его мнению, шанс на прежнюю жизнь у человечества есть, но для того чтобы показался «свет в конце туннеля», каждому нужно вакцинироваться, а после ревакцинироваться от COVID-19.