Мясников назвал способ обнаружить рак мозга во время еды

Появление необычного привкуса во рту может указывать на опухоль головного мозга. Об этом заявил главный врач московской больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, обратить внимание стоит на появление во рту горького, кислого или металлического привкуса.

Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга, — отметил Мясников.

Как пояснил теледоктор, чаще всего причиной появления необычного привкуса становится защемлённый нерв или приём некоторых лекарств, например, антибиотиков и препаратов от давления.

Ранее учёные Гарвардской медицинской школы отметили, что риск возникновения инсульта можно выявить при чистке зубов. Когда человек выплёвывает зубную пасту, он должен посмотреть в раковину. Если он видит пятнышки крови, это признак болезни дёсен — пародонтита, который увеличивает нагрузку на организм. Медики предполагают, что заболевание дёсен «может быть независимым фактором риска сердечных заболеваний».