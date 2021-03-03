Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19

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Главный врач московской больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам и призвал их различать «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонию». Он подчеркнул, что это разные болезни и требуют различного подхода к лечению.

При этом основной ошибкой врачей является применение в обоих случаях препаратов, разжижающих кровь. Они показаны при лёгкой форме коронавируса.

Лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как пояснил доктор, при лёгкой форме коронавируса пациенту достаточно лишь соблюдать постельный режим, пить парацетамол при необходимости и пить много жидкости.

Между тем в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 4 278 750 россиян. за сутки умерли 452 россиянина с коронавирусом. Жертвами инфекции с начала эпидемии стали 87 348 граждан РФ.

Ранее Мясников сообщил о смертельной опасности популярных препаратов. Приём нестероидных противовоспалительных лекарств, которые часто используются в качестве обезболивающих, может грозить серьёзными последствиями для здоровья, сообщал NEWS.ru.