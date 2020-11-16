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Мясников назвал смертельно опасные способы самолечения при коронавирусе

11:06, 16 ноября 2020 730
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за панических настроений, связанных с пандемией коронавируса, люди порою прибегают к смертельно опасным способам самолечения. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он вспомнил случаи, когда заразившиеся начинали колоть себе кроверазжижающий препарат, который находили через «безответственных знакомых — медиков». Это доктор назвал по сути самоубийством запаниковавшего больного.

Медик отметил, что коронавирус в 90% случаев — обычное ОРЗ, которое проходит само. Однако, чтобы не подорвать себе здоровье, «надо набраться терпения и выключить телевизор».

Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением, — написал Мясников в Telegram.

По его словам, пациенты таким образом рассчитывали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы. Однако такое лекарство не поможет при ОРЗ, заверил врач.

Он также призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики, так как они на вирус не действуют.

Кроме того, добавил Мясников, стероидные гормоны при лечении коронавируса в форме ОРЗ применять опасно и противопоказано, а хлорохин-плаквенил и противовирусные препараты неэффективны. Он также напомнил, что компьютерная томография является не лечебной процедурой, а диагностикой, для которой должны быть медицинские показания.

Те 10% варианта вирусной ковидной пневмонии — другая история, но большинство должны просто подождать, пока болезнь пройдёт, — подчеркнул теледоктор.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек.

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