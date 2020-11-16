Мясников назвал смертельно опасные способы самолечения при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/e428c08a-27e3-11eb-9bd0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Из-за панических настроений, связанных с пандемией коронавируса, люди порою прибегают к смертельно опасным способам самолечения. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он вспомнил случаи, когда заразившиеся начинали колоть себе кроверазжижающий препарат, который находили через «безответственных знакомых — медиков». Это доктор назвал по сути самоубийством запаниковавшего больного.
Медик отметил, что коронавирус в 90% случаев — обычное ОРЗ, которое проходит само. Однако, чтобы не подорвать себе здоровье, «надо набраться терпения и выключить телевизор».
Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением, — написал Мясников в Telegram.
По его словам, пациенты таким образом рассчитывали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы. Однако такое лекарство не поможет при ОРЗ, заверил врач.
Он также призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики, так как они на вирус не действуют.
Кроме того, добавил Мясников, стероидные гормоны при лечении коронавируса в форме ОРЗ применять опасно и противопоказано, а хлорохин-плаквенил и противовирусные препараты неэффективны. Он также напомнил, что компьютерная томография является не лечебной процедурой, а диагностикой, для которой должны быть медицинские показания.
Те 10% варианта вирусной ковидной пневмонии — другая история, но большинство должны просто подождать, пока болезнь пройдёт, — подчеркнул теледоктор.
Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек.