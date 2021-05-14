Мясников назвал смертельно опасные фрукты для детей

https://static.news.ru/photo/ddfb9910-4d6a-11eb-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/Global Look Press

Смертельную опасность для жизни детей могут представлять косточки абрикоса и персика. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, в косточках этих плодов содержится легкоподвижная жидкость — синильная кислота. При этом дети часто раскалывают косточки и поедают мягкую сердцевину.

В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом, — сказал Мясников.

В свою очередь о том, что у детей часто возникает аллергия на персики, сообщила кандидат биологических наук Екатерина Баранова. Она дала совет, как употреблять этот фрукт и не бояться опасных последствий.

Если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать, — сказала Баранова.

Ранее врач-диетолог рассказал о том, что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. К ним относятся, в частности, рецепты на основе уксуса и майонеза.