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Мясников назвал синяки на теле признаком серьёзной болезни

22:18, 14 декабря 2021
Мясников назвал синяки на теле признаком серьёзной болезни Александр Мясников Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал синяки на теле признаком серьёзного заболевания печени. По его словам, синяки появляются при плохой свёртываемости крови, а это уже говорит о неполадках в работе печени, сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

На самом деле первый симптом печёночной недостаточности, лабораторный, — это нарушение свёртываемости [крови], потому что в печени синтезируются все основные факторы свёртывания, — сказал теледоктор.

Когда параметры свёртываемости ухудшаются, можно говорить о болезнях печени. К истощению печени, в свою очередь, приводят алкоголь и химические вещества из аэрозолей, которые попадают в организм при дыхании. Также специалисты советуют тщательно мыть овощи и фрукты, чтобы в организм не попадали пестициды.

Ранее сообщалось, что если человек начинает замечать, что на его лице и теле появились сосуды-«звёздочки», нужно срочно обратиться к врачу. Есть вероятность, что его печень поразила неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП).

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