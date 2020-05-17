Мясников назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

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Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.

День ко дню прироста уже практически нет. Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью, — сказал она в эфире телеканала...