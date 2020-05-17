Мясников назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Врач Александр Мясников заявил, что социальная дистанция является самой эффективной мерой индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Однако на практике она же и самая трудно исполнимая.
Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят, — отметил он в своем Telegram-канале.
Помимо этого, Мясников подчеркнул важность соблюдения гражданами масочного режима. По его словам, маски необходимо носить абсолютно всем.
Как ранее информировал NEWS.ru, учёные из Израиля опровергли эффективность прививки БЦЖ против коронавируса.
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