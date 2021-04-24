Мясников назвал самую опасную для здоровья рыбу

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какая рыба может навредить здоровью.

По его словам, чем крупнее рыба, тем она опаснее, так как с размерами увеличивается вероятность наличия ртути.

Какие мы знаем хищные рыбы? Тунец, лососёвые — сёмга, — сказал он.

При этом он уточнил, что популярный при приготовлении салатов белый и жёлтый консервированный тунец безопасен.

Мясников посоветовал есть рыбу небольшого размера, которую предпочитает местное население на островах, тогда как остальные виды они продают туристам. Также беременным женщинам лучше съедать не более двух порций морской рыбы в неделю.

Ранее Мясников объяснил, в какой части тела человека находится самый опасный жир. Телезрительница предположила, что речь может идти об области сердца, но Мясников поправил её. По его словам, больше всего страшен жир, который копится на животе. Равномерное распределение жира, уточнил он, не так опасно.