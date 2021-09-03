Мясников назвал пять «белых» продуктов, провоцирующих развитие рака

Частое употребление некоторых продуктов может привести к раку. Доктор Александр Мясников перечислил пять из них в эфире «России 1».

Мясников рассказал, что «белые» продукты вызывают ожирение, которое из-за высокого уровня инсулина в крови может перейти в диабет. А он, в свою очередь, провоцирует рак. Онкологическим болезням диабетики подвержены в восемь раз чаще остальных людей.

Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это всё приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям, — заявил теледоктор.

Он добавил, что алкогольные напитки, даже не белые и не прозрачные, вызывают онкологию груди и кишечника. А вот соль, которая приводит к раку желудка, считается таким же канцерогеном, как алкоголь и различные химические вещества.

Ранее Мясников рассказал, что лишний вес может в некоторых случаях продлевать жизнь. Медик отметил, что пожилые люди с избыточной массой тела живут дольше.