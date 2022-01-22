Мясников назвал продукты, которые чаще всего приводят к отравлению

Врач Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1», что многие люди предпочитают добавлять в рацион соусы. Однако они могут нанести большой вред здоровью и привести к отравлению, если их неправильно хранить. По словам телеведущего, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов.

Мясников отметил, что в кетчупе содержится большое количество калорий, так как при производстве в него добавляют муку, соль и сахар.

Шикарные отели, пять звёзд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц. <...> Там заводится сальмонелла, кишечная палочка, — пояснил врач.

Мясников призвал россиян готовить соусы самостоятельно и хранить их в холодильнике. Что касается соевого соуса, то врач посоветовал не заниматься самообманом, стремясь заменить соль соевой добавкой. Особую угрозу соевый соус несёт гипертоникам, так как соль задерживает воду в организме.

Ранее Мясников предостерёг россиян от одной из самых опасных ошибок во время пандемии коронавируса. Он призвал без острой необходимости не посещать медицинские учреждения, так как в них очень высокий риск заразиться COVID-19.