Мясников назвал признаки опасной головной боли

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что главную опасность для человека представляет та головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами.

Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что человек должен сразу идти к врачу в ситуации, когда боль в голове сопровождает ухудшение зрения или онемением конечностей. Усиление боли при изменении положения тела или кашле тоже должно заставить серьёзно беспокоиться.

По мнению Мясникова, названные симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Врач считает, что в других случаях к головной боли можно относиться спокойно. Она всего лишь может быть вызвана усталостью, недосыпанием или неправильным положением головы во время сна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Интернете появилась петиция с требованием запретить доктору и телеведущему Александру Мясникову вести программу о здоровье на ТВ и радио. По мнению авторов инициативы, он не помогает россиянам беречь здоровье, а лишь ведёт активную провластную пропаганду.