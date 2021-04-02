Мясников назвал предвестника болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/e56275b8-93cc-11eb-9a7c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, чем может закончиться неконтролируемая гипертония. По его словам, из-за высокого давления у людей чаще всего возникают инфаркты и инсульты, а также вдвое повышается риск развития деменции, старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Гипертония — болезнь мелких сосудов. Она приводит и к эректильной дисфункции, и к почечной недостаточности. Кроме того, высокое давление в среднем и пожилом возрасте может серьёзно увеличить риск развития сосудистой деменции. Это заболевание считается второй наиболее распространённой формой деменции после болезни Альцгеймера, которая тоже может развиться из-за гипертонии, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Врач подчеркнул, что снизить риск возникновения деменции поможет регулярное снижение артериального давления. Если же давление неконтролируемое, значит человек принимает либо не те лекарства, либо не в нужной дозе или комбинации, либо не в то время. Также он посоветовал заниматься спортом.

Как писал NEWS.ru, постепенное поражение клеток мозга, которое приводит сначала к забывчивости, потом к потере ориентации в пространстве и закачивается полной неспособностью себя осознавать — это стадии болезни Альцгеймера. Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский перечислил моменты, на которые родственникам больного стоит обратить особое внимание, и при их появлении срочно обратиться к врачу. Человек теряет координацию в пространстве, например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он уже тридцать лет ходит. Ещё один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признаётся, что забыл, что именно оно означает. Это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору. По словам специалиста, показателем того, что психическое здоровье пожилого человека в порядке, может служить его социальная активность.