Русская рулетка: Мясников назвал потенциально смертельные продукты

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием — пищевым ботулизмом. Это интоксикация, которая, как правило, возникает в результате попадания в организм ботулотоксинов. Они считаются самым страшным ядом в мире.

Человек может заболеть после употребления заражённой еды, которая была приготовлена не должным образом либо оказалась плохо разогрета, рассказал медик в эфире телеканала «Россия 1». При этом, подчеркнул он, бывали случаи, когда люди погибали целыми семьями.

Наиболее опасны в этом плане домашние консервы и различные соления, уточнил Мясников. От ботулотоксинов в таком случае можно избавиться, если прокипятить банку. Дело в том, что вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.

А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск. <...> Это русская рулетка, — заявил теледоктор.

Мясников также призвал не забывать об опасности употребления колбас, солёной и копчёной рыбы. Она обусловлена тем, что ни по запаху, ни по виду определить наличие в них ботулотоксинов практически невозможно, объяснил специалист. В этом случае снизить риск заражения ботулизмом поможет правильное питание, добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала пять вредных свойств хлеба.