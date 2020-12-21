Мясников назвал отличия вакцины «Спутник V» от американской Pfizer

https://static.news.ru/photo/0fb7a92e-4291-11eb-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отличии вакцин «Спутник V» и Pfizer. По его словам, произведённая в США вакцина была разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе.

Я не хочу присоединяться к обсуждению — какая у них вакцина «плохая»! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо, — написал он в Telegram, отвечая на критику США российской вакцины от коронавируса.

Доктор напомнил, что Pfizer разработала вакцину за 11 месяцев. По его словам, ведущий инфекционист США доктор Фаучи на вопрос, ожидали ли вы, что вакцина появится так скоро, ответил, что «скоро» для него — это семь лет, поэтому в разработку препарата за 11 месяцев поверить сложно.

Мясников рассказал, что «Спутник» базируется на разработках с 2002 года, которые проходили клинические испытания на людях, а РНК-мессенджеры, на основе которых сделана американская вакцина, «вещь абсолютно новая».

Мы все ожидаем, что массовая вакцинация снизит смертность и заболеваемость. Дай бог, чтобы и наши, и их вакцины были достаточно эффективны и безопасны. Что про всю эту «войну вакцин» в СМИ — скажу: даже в настоящую войну прекращали огонь, чтобы дать противнику возможность собрать раненых! — подвёл итог теледоктор.

Ранее профессор Гейдельбергского университета, президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер заявил, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» легче транспортировать, чем препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. По его словам, РНК-вакцины от западных компаний можно перевозить только при очень низких температурах.

Как писал NEWS.ru, в США началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. На Аляске после получения прививки срочная медицинская помощь потребовалась двум медицинским работникам.