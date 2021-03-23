Мясников назвал основные факторы развития рака

Медик и телеведущий Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей.
20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием,
Медик привёл в пример рак шейки матки, который часто возникает из-за вируса папилломы. Мясников также отметил, что причиной рака печени может стать гепатит Б. Врач призвал телезрителей не забывать о связи инфекционных и онкологических заболеваний и при необходимости восполнять пробелы в знаниях медицинской тематики.
Как писал NEWS.ru, Мясников объяснил причины смерти жителей стран Европы, которым сделали прививку от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, получившие укол вакцины, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.