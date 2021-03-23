Мясников назвал основные факторы развития рака

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Медик и телеведущий Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей.

20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием, сказал врач в эфире телеканала «Россия 1». Порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.

Медик привёл в пример рак шейки матки, который часто возникает из-за вируса папилломы. Мясников также отметил, что причиной рака печени может стать гепатит Б. Врач призвал телезрителей не забывать о связи инфекционных и онкологических заболеваний и при необходимости восполнять пробелы в знаниях медицинской тематики.

Как писал NEWS.ru, Мясников объяснил причины смерти жителей стран Европы, которым сделали прививку от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, получившие укол вакцины, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.