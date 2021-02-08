Мясников назвал опасный эффект для сердца от капель в нос

https://static.news.ru/photo/39a5fc68-6a4b-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Фото: mrp/imageBROKER.com/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников назвал опасный побочный эффект, который несут сосудосуживающие капли в нос. Врач предупредил, что любые препараты от насморка можно капать в нос не более трёх-пяти дней, иначе можно «посадить» сердце.

Капли в нос, большинство которых являются сосудосуживающими, могут спровоцировать тахикардию.

Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию, — пояснил главврач столичной клинической больницы № 71 в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

На первый взгляд безобидные капли в нос могут привести не только к серьёзным нарушениям в работе сердца, но даже вызвать инфаркт миокарда у людей с гипертонией или больным сердцем.

Также капли от насморка повышают уровень калия в крови, а это уже представляет опасность для людей с больными почками. И лучше всего при насморке промывать нос солёной водой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам исключить из аптечки «таблетки под язык» для резкого снижения давления. Специалист объяснил, что инфаркт может наступить из-за резкого снижения давления.