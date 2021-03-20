Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих

https://static.news.ru/photo/5b6d71d2-8a5d-11eb-80e4-96000091f725_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Приём жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

После ацетилсалициловой кислоты (аспирина. — NEWS.ru) шум в ушах может остаться навечно, — заявил медик.

Мясников добавил, что как только этот симптом появился, необходимо сразу же обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха.

Однако, по его мнению, в «девяносто девяти процентах случаев» у больных диагностируют высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения. В этом случае придётся смириться и жить с этим дальше.

Как писал NEWS.ru, Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.