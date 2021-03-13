Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком

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Хронический кашель может быть свидетельством гастроэзофагеального рефлюкса, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Так называют нарушение, при котором происходит обратное продвижение кислого содержимого желудка в пищевод.

При этом, предупредил медик, изжоги в такой ситуации может не быть.

В пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять, — объяснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме этого, по словам Мясникова, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать боль в горле и осиплость голоса. Часто симптомы возникают в ночное время суток.

Ранее, как писал NEWS.ru, онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости — это онемение губ, покалывание в нёбе и болевые ощущения. При этом медик подчеркнул, что если удаётся диагностировать онкологическое заболевание на ранней стадии, то оно весьма успешно лечится и не становится «смертельным приговором».