Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих

https://static.news.ru/photo/bb57e816-8e45-11eb-ab23-96000091f725_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет.

По словам медика, в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — почти столько же, сколько и в пиве.

Меня это очень удивило. Они одинаково вредные. Получается, мандарины вредные, как алкоголь. В плане похудения, конечно, — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается пакетированных соков, то от их употребления в большом количестве следует воздержаться из-за высокого содержания сахара. Теледоктор назвал такие напитки «сахарным раствором».

Он уточнил, что два стакана апельсинового или яблочного сока на завтрак эквивалентны 15 кускам сахара.

Ранее, как писал NEWS.ru, эндокринолог Зухра Павлова назвала необычный способ сбросить вес. Она посоветовала накапливать в организме вместо белого жира бурый, который формируется в результате частых прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и закаливания.