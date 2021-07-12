Мясников назвал алкогольный напиток для смягчения постковидного синдрома

Справится с постковидным синдромом поможет красное вино. О том, когда и в каких количествах этот алкогольный напиток можно употреблять, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в беседе с URA.RU.

Эксперт пояснил, что красное вино содержит ресвератрол, который является мощным антиоксидантом. Употреблять напиток в небольших количествах можно примерно через неделю после того, как прошли симптомы острой инфекции и нормализовалась температура. При этом Мясников подчеркнул, что такой способ справиться с постоквидным синдромом не подходит непьющим людям.

Врач также порекомендовал воздержаться от больших доз алкоголя в течение месяца после выздоровления и в период вакцинации. По его словам, «для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию».

И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме, — добавил Мясников.

Ранее Мясников оценил идею прививаться от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание. Сославшись на результаты исследований, он отметил, что иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь, и значительно хуже от новых штаммов.