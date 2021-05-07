Мясников назвал «мужской» признак рака

https://static.news.ru/photo/b1957fde-afb3-11eb-906c-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Он отметил, что у женщин по естественным причинам возникает пониженный уровень гемоглобина в крови.

У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чём причина. <...> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология, — подчеркнул врач.

Он считает, что при любой степени подобной анемии следует идти к врачу, поскольку ненормального гемоглобина у мужчин не бывает.

Не пропустите рак, полип, язву, — указал Мясников.

Ранее стало известно, что употребление сладких напитков является причиной рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом заявили американские учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они выяснили, что у женщин, выпивавших в день более полулитра таких напитков, рак выявлялся в два раза чаще, чем у тех, кто ограничивался меньшим объёмом.