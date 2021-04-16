Мясников назвал лучший продукт для восстановления после коронавируса

https://static.news.ru/photo/fddccb0c-9f7f-11eb-9791-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что быстрее реабилитироваться после коронавируса помогут омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в морской рыбе.

Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он добавил, что этот микроэлемент обладает также противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.

Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. Поэтому оптимально выбирать омега-3, полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3 и других питательных полезных веществ, — подчеркнул Мясников.

Как писал NEWS.ru, закрывать границы с Турцией в связи с увеличением случаев заражения COVID-19 бесполезно. Подобная мера не поможет остановить распространение коронавируса в России, заявил ранее Александр Мясников. По его мнению, единственным действенным средством для борьбы с коронавирусом является вакцинация. Мясников полагает, что в Россию уже завезены новые штаммы коронавируса, просто масштабы их распространения пока не определены. Что касается прибывающих из-за границы, то они не внесут большого вклада в распространение COVID-19, поскольку он определяется менее чем у 1% туристов.