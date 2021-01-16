Мясников назвал главную ошибку при лечении коронавируса дома

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в обществе до сих пор нет понимания тактики лечения COVID-19 в домашних условиях.

По его словам, следует различать коронавирусное ОРЗ и коронавирусную пневмонию. Заболевшие «ковид-ОРЗ» требуют лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе.

Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжёлую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что «ковид-ОРЗ» требует лишь вспомогательных средств, как при любом вирусном ОРЗ. Это покой, лёгкое, но калорийное питание, обильное питьё, жаропонижающие и терпение. Также, по словам медика, можно принимать витамины, микроэлементы и интерфероны в каплях в нос.

Как отметил Мясников, напуганный пациент требует лечения, жалуется, что ему плохо и врачу трудно удержаться от искушения, чтобы не назначить хоть что-то человеку. Однако при расспросе заболевшего оказывается, что и «температура редко выше 38, и одышки нет, и насыщение крови кислородом на пульсоксиметре 96%, и надо просто потерпеть».

Как хорошо ответил в такой ситуации один очень известный московский главврач: «Пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил!» — написал теледоктор.

Ранее Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По словам специалиста, практически 40% населения планеты страдает от проблем с излишним весом, которые приводят к инфарктам, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям, писал NEWS.ru.